Президент Фінляндії сьогодні обговорить війну в Україні з Путіним

Про це повідомив уряд Фінляндії, передає CNN.



11 березня Нііністьо вже поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.



"Президенти обговорили ситуацію війни в Україні та підтримку та допомогу Фінляндією Україні. Особливими темами були необхідність забезпечення безпечної евакуації цивільного населення через гуманітарні коридори та безпека ядерних об'єктів. Президенти погодилися продовжувати контакти", - йдеться у повідомленні уряду.



Розмова Нііністьо і Путіна запланована також на п'ятницю.



Фінляндія не є членом НАТО та має нейтральні відносини з РФ. Проте Нііністьо висловив співчуття українському народу, який "хоробо бореться за свою країну" під час зустрічі з президентом США Джо Байденом 4 березня в Овальному кабінеті.



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