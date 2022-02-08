Президент Франції Макрон прибув в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон та голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан прибули до Києва
Про це повідомляє посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день", - написав він у Twitter.
- Нагадаємо, у понеділок Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки. Також стало відомо, що президенти Росії та Франції домовилися про зниження напруги навколо ситуації в Україні та виведення з Білорусі російських військових, залучених до навчань "Союзна рішучість-2022".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе