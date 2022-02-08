Президент Франції Макрон прибув в Україну

Про це повідомляє посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.



"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, у понеділок Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки. Також стало відомо, що президенти Росії та Франції домовилися про зниження напруги навколо ситуації в Україні та виведення з Білорусі російських військових, залучених до навчань "Союзна рішучість-2022".