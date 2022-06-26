Президент Індонезії відвідає Україну та Росію, щоб закликати до мирних переговорів, - ЗМІ

Про це повідомляють в The Guardian.

"Війна має бути зупинена, а глобальні ланцюжки постачання продовольства мають бути відновлені", - наголосив Джоко Відодо.

Водночас Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявив, що харчові продукти та мінеральні добрива з Росії та України необхідно "реінтегрувати у світовий ринок попри війну".

"Потрібно забезпечити зерновий коридор з України та відкрити експорт харчових продуктів та добрив з Росії. Усі країни повинні утримуватися від дій, які ще більше загострюють цю продовольчу кризу", - сказав Марсуді.

26 червня литовський політик Андрюс Кубілюс заявив, що НАТО має прийняти Україну та визнати Росію головною загрозою. Політик додав, що через агресію Російської Федерації щодо України НАТО має посилити свій східний фланг.

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