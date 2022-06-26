НАТО має прийняти Україну та визнати Росію головною загрозою, - литовський політик Андрюс Кубілюс
Премʼєр-міністр Литви 2008-2012 рр Андрюс Кубілюс висловив думку, що Північноатлантичний Альянс має прийняти Україну та визнати країну-агресорку Російську Федерацію головною загрозою для Європи
Литовський політик розповів про це в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"НАТО повинен переглянути всю свою стратегію: ухвалити рішення назвати Росію головною агресоркою, головною загрозою європейської безпеки, адже РФ у натівських документах досі є стратегічним партнером. А також треба піднімати питання щодо розширення НАТО - прийняття України в Альянс. Україна дуже посилила б боєздатність НАТО, адже українські війська є однією з найсильніших воєнних структур у всій демократичній Європі", - зазначив Кубілюс.
Політик додав, що через агресію Російської Федерації щодо України НАТО має посилити свій східний фланг.
"Північноатлантичний Альянс має ухвалити рішення, які б посилили захист Східних держав Альянсу - Польщі, країн Балтії. Є також плани, напів домовленості, що присутність військ НАТО у Литві від батальйонного рівня буде збільшено до рівня бригади", - зауважив Андреас Кубілюс.
- 25 червня видання Polska Times повідомило, що голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща намагається розташувати бригадну групу в рамках структур НАТО на своїй території.
- Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів.
- 26 червня видання Reuters повідомило, що президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував, що після вторгнення РФ в Україну НАТО та "Велика сімка" розпадуться.
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