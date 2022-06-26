Литовський політик розповів про це в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"НАТО повинен переглянути всю свою стратегію: ухвалити рішення назвати Росію головною агресоркою, головною загрозою європейської безпеки, адже РФ у натівських документах досі є стратегічним партнером. А також треба піднімати питання щодо розширення НАТО - прийняття України в Альянс. Україна дуже посилила б боєздатність НАТО, адже українські війська є однією з найсильніших воєнних структур у всій демократичній Європі", - зазначив Кубілюс.

Політик додав, що через агресію Російської Федерації щодо України НАТО має посилити свій східний фланг.

"Північноатлантичний Альянс має ухвалити рішення, які б посилили захист Східних держав Альянсу - Польщі, країн Балтії. Є також плани, напів домовленості, що присутність військ НАТО у Литві від батальйонного рівня буде збільшено до рівня бригади", - зауважив Андреас Кубілюс.

25 червня видання Polska Times повідомило, що голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща намагається розташувати бригадну групу в рамках структур НАТО на своїй території.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів.

26 червня видання Reuters повідомило, що президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував, що після вторгнення РФ в Україну НАТО та "Велика сімка" розпадуться.

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