Польща виступатиме за збільшення присутності НАТО у своїй країні на саміті у Мадриді

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Polska Times.

29-30 червня в Мадриді відбудеться саміт НАТО, у якому візьмуть участь віцепрем'єр-міністр та президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми шукаємо більше військ і хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Я підтверджую, що ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в межах структур НАТО. Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", – сказав віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Маріуш Блащак.

За його словами, кожен саміт НАТО визначає пріоритети та напрямки розвитку спроможностей Альянсу на найближчі роки. Цьогорічна зустріч є важливою, через війну в Україні. Під час саміту також будуть розмови про збільшення бюджету НАТО.

"Дозвольте зазначити, що бюджет НАТО нині нижчий, ніж на початку 1990-х років. Тим часом сьогодні війна точиться на кордоні держави НАТО. Я переконаний, що конфлікт в Україні стане стимулом для того, щоб переконати скептиків, щоб переглянути ці погляди. Сигнал до змін зрозумілий – під час червневої сесії міністрів оборони НАТО Польща чітко підтримала ідею збільшення спільних бюджетів НАТО – з фокусом цих зусиль на фінансуванні інфраструктури та логістичних рішень для зміцнення східного флангу НАТО", - сказав міністр.

22 червня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що в Альянсі розглянуть програму переозброєння ЗСУ за стандартами НАТО.

23 червня президент Литви заявив, що НАТО повинен надати Україні всі форми підтримки, особливо важке озброєння – швидко та багато.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb