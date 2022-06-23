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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Кожен окупований сантиметр української землі наближає російський терор до наших дверей": президент Литви вважає, що стратегія НАТО повинна змінитися

"Кожен окупований сантиметр української землі наближає російський терор до наших дверей": президент Литви вважає, що стратегія НАТО повинна змінитися

23 червня, 2022 четвер
20:42
війна з Росією Гітанас Науседа

НАТО повинен надати Україні всі форми підтримки, особливо важке озброєння – швидко та багато

На цьому в статті для The Washington Post наголосив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Час і кількість мають значення в цій війні. Ми повинні розуміти, що кожен сантиметр української землі, окупований путінськими силами, наближає російський терор до наших дверей. Ми повинні розуміти, що ця війна стосується світу, в якому ми і наші діти плануємо жити. Цінності не можуть захистити себе самі. Якщо їх залишити без захисту, то вони загинуть, а на зміну демократії прийде авторитаризм. Тому нам потрібно вибирати: піддатися чи відстоювати свої цінності. Треба обрати Україну", – пише Науседа.

Він зазначив, що НАТО повинне терміново внести корективи, щоб адаптуватися до нової ситуації в світовій безпеці.
"Росія публічно кидає виклик Заходу вже щонайменше 15 років – спочатку в Грузії, потім в українському Криму та на Донбасі в 2014 році. Незважаючи на все це, деякі західні країни продовжували працювати з Москвою, ніби нічого не сталося, а деякі навіть розширювали співпрацю. Впродовж десятиліть Захід не розумів, що режим Володимира Путіна – це експансіонізм, ревізіонізм, насильство, панування через страх і примус. 24 лютого 2022 року рожеві окуляри впали", – пише президент Литви

Він вважає, що хоча Захід відреагував на агресію Росії, але цього недостатньо, щоб зупинити війну в Україні. Науседа наголошує – Росію неможливо зупинити умиротворенням чи поступками, бо кремль сприймає такі жести як ознаку слабкості, як дозвіл посилити свій наступ.


"Ми повинні чітко визначити Росію як явну довгострокову загрозу всьому євроатлантичному регіону. Політика НАТО має бути відповідно відкоригована. Немає місця пасивним коливанням і заспокоєнню.
Ми повинні посилити нашу оборону. Ми більше не можемо вірити в політику попереднього підкріплення. Ми повинні переконатися, що НАТО не має слабких місць. Важливо, щоб жоден потенційний противник не піддавався спокусі атакувати альянс.
І, звичайно, ми повинні переконатися, що Україна переможе. НАТО повинний надати Україні всі форми підтримки, особливо важке озброєння – швидко та багато", – підсумував  Ґітанас Науседа.

  • Нагадаємо, 22 червня президент Литви Ґінатас Науседа припустив, що його країну через конфлікт із Росією можуть відімкнути від електроенергії.

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Росія
Литва
НАТО
Гітанас Науседа
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