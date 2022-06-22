Литва готова до відімкнення Росією електроенергії, – президент Науседа
Президент Литви Гінатас Науседа припустив, що його країну через конфлікт із Росією можуть відімкнути від електричного кільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва)
Про це повідомляє Reuters.Якщо Росія, бажаючи помститися за обмеження транзиту в Калінінградську область, відімкне Литву від регіональної електромережі, то у Вільнюсі готові до такого сценарію, переконує Науседа.
Литва, Латвія та Естонія все ще залежать від Росії, коли йдеться про стабільне постачання електроенергії. БРЕЛЛ – це синхронний режим роботи енергетичних систем Білорусії, Росії, Естонії, Латвії та Литви (на єдиній частоті струму 50 Гц), що склався на основі угоди від 7 лютого 2001 року. Він передбачає зв'язок ліній електропередач всіх п'яти країн в умовне електричне кільце, для якого встановлені принципи організації спільної роботи, передбачено обмін електроенергією та підтримку країнами одне одного резервами у випадку аварійних ситуацій.Литва до 2025 року має намір вийти з кільця БРЕЛЛ. Проєкт відключення від кільця БРЕЛЛ передбачає і демонтаж ліній електропередач з Білоруссю. Минулого року Литва встановила обладнання для енергетичного зв’язку з Польщею для швидкого з’єднання з європейською енергосистемою – як підстраховку на випадок, якщо Росія перекриє електроенергію.
Слід зазначити, що З моменту запуску першого блоку БелЕАС восени 2020 року країна припинила комерційний імпорт із Білорусі, а потім і Росії. Поки що фізичні зв'язки та перетік енергії між Литвою, Білоруссю та Калінінградською областю зберігаються. А проект відключення від кільця БРЕЛЛ передбачає і демонтаж ліній електропередач з Білоруссю.
- Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.
- У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
- 22 червня росіяни заявили, що Литва розширила обмеження, пов'язані з транзитом у Калінінградську область – вони стосуватимуться не лише залізничного, але й вантажного автомобільного транзиту.
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