Литва готова до відімкнення Росією електроенергії, – президент Науседа

Про це повідомляє Reuters.

Якщо Росія, бажаючи помститися за обмеження транзиту в Калінінградську область, відімкне Литву від регіональної електромережі, то у Вільнюсі готові до такого сценарію, переконує Науседа.

Литва, Латвія та Естонія все ще залежать від Росії, коли йдеться про стабільне постачання електроенергії. БРЕЛЛ – це синхронний режим роботи енергетичних систем Білорусії, Росії, Естонії, Латвії та Литви (на єдиній частоті струму 50 Гц), що склався на основі угоди від 7 лютого 2001 року. Він передбачає зв'язок ліній електропередач всіх п'яти країн в умовне електричне кільце, для якого встановлені принципи організації спільної роботи, передбачено обмін електроенергією та підтримку країнами одне одного резервами у випадку аварійних ситуацій.

Литва до 2025 року має намір вийти з кільця БРЕЛЛ. Проєкт відключення від кільця БРЕЛЛ передбачає і демонтаж ліній електропередач з Білоруссю. Минулого року Литва встановила обладнання для енергетичного зв’язку з Польщею для швидкого з’єднання з європейською енергосистемою – як підстраховку на випадок, якщо Росія перекриє електроенергію.

Слід зазначити, що З моменту запуску першого блоку БелЕАС восени 2020 року країна припинила комерційний імпорт із Білорусі, а потім і Росії. Поки що фізичні зв'язки та перетік енергії між Литвою, Білоруссю та Калінінградською областю зберігаються. А проект відключення від кільця БРЕЛЛ передбачає і демонтаж ліній електропередач з Білоруссю.