МЗС РФ викликало посла ЄС через рішення Литви обмежити транзит до Калінінградської області

Про це глава регіону Антон Аліханов заявив в ефірі RT, повідомляє РИА Новости.

"Тут, звичайно, ситуація, яку можна розв'язати дипломатичним шляхом. Наскільки я знаю, завтра [21 червня] Маркуса Едерера, посла Євросоюзу в Росії, викликано в МЗС на Смоленку, і йому будуть виставлені відповідні умови. <…> Дуже сподіваюся, що все-таки якесь рішення він запропонує зі свого боку і буде конструктивним", - розповів Аліханов.

Відзначимо, що 20 червня через обмеження транзиту до Калінінградської області в МЗС РФ вже була викликана тимчасова повірена у справах Литви Віргінія Умбрасене. Їй було заявлено "рішучий протест" і висунуто вимогу про "негайне скасування рестрикцій", повідомило російське зовнішньополітичне відомство.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу. Литовська сторона пояснила заборону отриманням роз'яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених для ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Заборона торкнулася від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту".

Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.

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