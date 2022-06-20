Росія проводить військовий збір в Калінінградській області на тлі блокування транзиту Литвою

Про це повідомляє РІА Новости.

У навчаннях задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", гармат "Гіацинт" та САУ "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту".