Росія проводить військовий збір в Калінінградській області на тлі блокування транзиту Литвою
Військовослужбовці Балтійського флоту Росії проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області
Про це повідомляє РІА Новости.
У навчаннях задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки артилерійських та ракетних частин.
Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", гармат "Гіацинт" та САУ "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".
- Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.
- У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.93Продаж 37.15
- Актуальне
- Важливе