Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Клімова, якщо Євросоюз не виправить ситуацію, то він "розв'яже руки Росії для розв'язання цієї проблеми будь-якими обраними способами".

"НАТО де-юре починає руками однієї зі своїх країн-членів неприйнятну блокаду суб'єкта РФ. Останню можна оцінити як пряму агресію щодо Росії, що буквально змушує нас негайно вдатися до належного самозахисту", - сказав Клімов, який очолює тимчасову комісію із захисту державного суверенітету ради федерації.

8 червня стало відомо, що у держдумі обговорюється законопроєкт щодо скасування визнання державної незалежності Литви.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb