У держдумі РФ погрожують Литві негайно "вдатися до самозахисту" через обмеження транзиту до Калінінграда
Член ради федерації російської держдуми Андрій Клімов пригрозив Литві через рішення обмежити транзит через її територію до Калінінградської області
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Клімова, якщо Євросоюз не виправить ситуацію, то він "розв'яже руки Росії для розв'язання цієї проблеми будь-якими обраними способами".
"НАТО де-юре починає руками однієї зі своїх країн-членів неприйнятну блокаду суб'єкта РФ. Останню можна оцінити як пряму агресію щодо Росії, що буквально змушує нас негайно вдатися до належного самозахисту", - сказав Клімов, який очолює тимчасову комісію із захисту державного суверенітету ради федерації.
- 8 червня стало відомо, що у держдумі обговорюється законопроєкт щодо скасування визнання державної незалежності Литви.
- 17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда.
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