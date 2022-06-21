Секретар Радбезу РФ Патрушев пригрозив "серйозними наслідками для всіх литовців" за обмеження транзиту до Калінінградської області

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, передають російські ЗМІ.

"Литва порушує принципи міжнародного права, блокуючи транзит великої групи товарів до Калінінградської області. Цей приклад показує, що не можна довіряти заявам Заходу. Росія, безумовно, відреагує на ворожі дії. Відповідні заходи проробляються і будуть вжиті невдовзі, а їхні наслідки вплинуть на все населення Литви", — підсумував Патрушев.