Секретар Радбезу РФ Патрушев пригрозив "серйозними наслідками для всіх литовців" за обмеження транзиту до Калінінградської області
Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни
Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, передають російські ЗМІ.
"Литва порушує принципи міжнародного права, блокуючи транзит великої групи товарів до Калінінградської області. Цей приклад показує, що не можна довіряти заявам Заходу. Росія, безумовно, відреагує на ворожі дії. Відповідні заходи проробляються і будуть вжиті невдовзі, а їхні наслідки вплинуть на все населення Литви", — підсумував Патрушев.
- Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.
- У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
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