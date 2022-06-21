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"Звинувачення Литви брехня та чиста пропаганда". У ЄС відреагували на конфлікт через транзит у Калінінградську область

21 червня, 2022 вiвторок
03:22
Економіка Жозеп Боррель

Європейський Союз перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії

Про це на брифінгу в понеділок заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує "Європейська правда".

Він запевнив, що заяви російських осіб щодо нібито блокади Калінінградської області не відповідають дійсності.

"Транзит Калінінградською областю та рештою Росії не було зупинено. Нема ніякої блокади. Це по-перше. По-друге, транзит пасажирів і товарів, що не підпадають під санкції, продовжується. По-третє, як мене запевнили литовські колеги, Литва не вдалася до односторонніх обмежень і ввела лише санкції ЄС. Подібні звинувачення щодо Литви – брехня, чиста пропаганда", – наголосив Боррель.

Топдипломат ЄС зазначив, що Литва лише виконує вказівки Єврокомісії щодо впровадження санкцій.

"Та, знову ж таки, ми перебуваємо в стані перестороги. Ми двічі перевіримо юридичні аспекти, щоб підтвердити, що ми дотримуємось усіх законів. Але Литва не винна. Вона не впроваджує національні санкції, свою волю. Що вона робить – це наслідки попередніх консультацій із Єврокомісією. Тож ми перевіримо, чи є ці вказівки правильними і чи відповідають вони правилам", – запевнив він.

  • 17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу. Литовська сторона пояснила заборону отриманням роз'яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених для ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Заборона торкнулася від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ.
  • У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.
  • 20 червня в МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене. Їй було заявлено "рішучий протест" і висунуто вимогу про "негайне скасування рестрикцій", повідомило російське зовнішньополітичне відомство. Також в МЗС РФ викликали посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера.

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Росія
ЄС
Литва
Жозеп Боррель
санкції ЄС проти Росії
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