Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область

Про це повідомляє МЗС Литви.

Під час зустрічі було спростовано поширену російською стороною інформацію про те, ніби Литва заборонила перевезення транзитом до Калінінградської області пасажирів і вантажів, які не підпадають під дію санкційного режиму ЄС.

Зазначається, що Литва не запроваджувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит і лише послідовно застосовує санкції ЄС.

Ситуацію також прокоментував литовський Департамент митниці.

"Відповідно до четвертого пакета санкцій Євросоюзу, ухваленого 15 березня 2022 року, обмежувальні заходи ЄС щодо імпорту та транзиту російської сталі та інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС набули чинності 17 червня 2022 року – їх не можна перевозити територією Співтовариства", - інформує Delfi з посиланням на відомство.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу. Литовська сторона пояснила заборону отриманням роз'яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених для ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Заборона торкнулася від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.

20 червня в МЗС РФ викликали тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене. Їй було заявлено "рішучий протест" і висунуто вимогу про "негайне скасування рестрикцій", повідомило російське зовнішньополітичне відомство. Також в МЗС РФ викликали посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера.

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