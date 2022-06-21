Росіяни кажуть, що Литва розширила обмеження, пов'язані з транзитом у Калінінградську область
Тепер обмеження стосуватимуться не лише залізничного, але й вантажного автомобільного транзиту
Про це з посиланням на пресслужбі уряду Калінінградської області повідомляє Інтерфакс.
"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", – йдеться в повідомленні пресслужби.
Інтерфакс стверджує, що цю інформацію їм підтвердили в кількох компаніях, що займаються автоперевезеннями. Литовська митниця нібито вже розгортає автомашини на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску Мядінінкай. В результаті там утворилася велика черга – перепустки в Литву очікують понад 300 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.
- Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.
- У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
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