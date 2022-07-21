Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Rai.

Рішення Матарелла ухвалив після консультацій із спікерами обох палат італійського парламенту відповідно до статті 88 Конституції країни.

Тепер в країні повинні відбутися дострокові вибори. За даними італійських медіа, найбільш імовірною датою проведення виборів є 25 вересня.

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