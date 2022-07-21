Президент Італії Матарелла розпустив парламент
Президент Італії Серджо Матарелла 21 липня підписав декрет про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Rai.
Рішення Матарелла ухвалив після консультацій із спікерами обох палат італійського парламенту відповідно до статті 88 Конституції країни.
Тепер в країні повинні відбутися дострокові вибори. За даними італійських медіа, найбільш імовірною датою проведення виборів є 25 вересня.
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