Президент Казахстану заявив про спроби дестабілізувати Центральну Азію за допомогою інформаційних технологій
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Центральної Азії розвивати співробітництво у сфері безпеки, щоб не допустити дестабілізації регіону
Про це повідомляє Tengrinews.
"Доцільно звернути увагу на необхідність вироблення дієвих інструментів для запобігання новим загрозам та своєчасного реагування на них… Ситуація у світі стрімко змінюється і чинні механізми взаємодії потребують вдосконалення. Наочним прикладом є спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні, застосування безперервних інформаційних технологій для потенційного розпалювання конфлікту", - сказав він на саміті "Центральна Азія - Росія".
Президент Токаєв закликав внести конкретні пропозиції щодо створення механізму превентивних заходів щодо боротьби з цією загрозою. Він також запропонував країнам Центральної Азії співпрацювати якомога ближче, щоб не допускати спроб посіяти ворожнечу між ними.
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