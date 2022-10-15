Про це повідомляє Tengrinews.

"Доцільно звернути увагу на необхідність вироблення дієвих інструментів для запобігання новим загрозам та своєчасного реагування на них… Ситуація у світі стрімко змінюється і чинні механізми взаємодії потребують вдосконалення. Наочним прикладом є спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні, застосування безперервних інформаційних технологій для потенційного розпалювання конфлікту", - сказав він на саміті "Центральна Азія - Росія".

Президент Токаєв закликав внести конкретні пропозиції щодо створення механізму превентивних заходів щодо боротьби з цією загрозою. Він також запропонував країнам Центральної Азії співпрацювати якомога ближче, щоб не допускати спроб посіяти ворожнечу між ними.

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