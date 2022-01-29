Президент Хорватії назвав прем'єра країни "українським агентом"
Президент Хорватії Зоран Міланович після критики на свою адресу за антиукраїнські заяви, назвав прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича агентом Києва
Про це повідомляє Jutarnji List.
За словами Мілановича, Пленкович, який розкритикував президента Хорватії за заяву, що Україні не місце у НАТО, діє як агент Києва.
"Пленкович діє як український агент, а я - як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний. Я ніколи не був там офіційно. Я ніколи не пив каву з послом Росії", - сказав Міланович.
Також президент Хорватії зробив ще одну скандальну заяву, та закликав українську владу до переговорів з російськими маріонетками у ОРДЛО.
"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", - сказав Міланович.
- Нагадаємо, 25 січня Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом" і додав, що у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.
- 25 січня МЗС України назвало неприйнятною заяву Мілановича та виступило з вимогою її публічного спростування.
- 26 січня прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попросив в українців вибачення через заяву президента країни Зорана Мілановича про те, що Україні не місце в НАТО.
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