"Це не наша позиція": прем’єр Хорватії вибачився перед українцями через заяву президента
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попросив в українців вибачення через заяву президента країни Зорана Мілановича про те, що Україні не місце в НАТО
Про це він написав на урядовій сторінці в Twitter.
Раніше президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом". Також він сказав, що виведе "останнього хорватського солдата" у разі ескалації в Україні.
"Враховуючи, що наших солдатів в Україні немає, а контингент, який дислокується в Польщі, повернувся, я не знаю, яких солдат думає виводити президент. Його заява про корупцію в Україні - це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості", - написав Пленкович.
МЗС України назвало неприйнятною заяву Мілановича та вимагає її публічного спростування. Також президента Хорватії внесли до бази "Миротворця" за поширення кремлівської пропаганди.
- Нагадаємо, 8 грудня 2021 року прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і Володимир Зеленський підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України. Пізніше Міланович розкритикував цей візит через напругу на українському кордоні.
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