"Це не наша позиція": прем’єр Хорватії вибачився перед українцями через заяву президента

Про це він написав на урядовій сторінці в Twitter.



Раніше президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом". Також він сказав, що виведе "останнього хорватського солдата" у разі ескалації в Україні.



"Враховуючи, що наших солдатів в Україні немає, а контингент, який дислокується в Польщі, повернувся, я не знаю, яких солдат думає виводити президент. Його заява про корупцію в Україні - це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості", - написав Пленкович.



Нагадаємо, 8 грудня 2021 року прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і Володимир Зеленський підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України. Пізніше Міланович розкритикував цей візит через напругу на українському кордоні.