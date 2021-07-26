Президент Мексики запропонував створити у Латинській Америці аналог ЄС
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про необхідність у Латинській Америці створити об'єднання за прикладом Євросоюзу
Про це повідомляє Telesur.
Обрадор закликав до "нового співіснування" усіх країн Америки, заявивши, що стара модель "вичерпала себе".
"Пропозиція не є ні більше, ні менше, ніж побудувати щось подібне до Європейського Союзу, але пов'язане з нашою історією, нашою реальністю та нашими ідентичностями", - сказав президент.
Обрадор закликав майбутню організацію стати автономним органом, "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".
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