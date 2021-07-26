Президент Мексики запропонував створити у Латинській Америці аналог ЄС

Про це повідомляє Telesur.



Обрадор закликав до "нового співіснування" усіх країн Америки, заявивши, що стара модель "вичерпала себе".



"Пропозиція не є ні більше, ні менше, ніж побудувати щось подібне до Європейського Союзу, але пов'язане з нашою історією, нашою реальністю та нашими ідентичностями", - сказав президент.



Обрадор закликав майбутню організацію стати автономним органом, "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb