Президент ПАР: розслідування не виявило доказів постачання зброї до Росії

Про це повідомляє Reuters.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що завершено незалежне розслідування, яке з'ясовувало, чи не вивозили з ПАР зброю до Росії наприкінці минулого року. За його словами, доказів такого не виявили.

"Комісія виявила відсутність доказів на підтримку твердження про те, що корабель перевозив зброю з Південної Африки, призначену для Росії, — сказав Рамафоса. – Жодного дозволу на експорт зброї не було видано і зброї не експортували".

Розслідування почали після того, як у травні посол США у Південній Африці Рубен Бріджіті повідомив місцевим журналістам, що російське вантажне судно Lady R завантажило зброю на військово-морську базу поблизу Кейптауна в грудні. 2022-го. Він висловив сумніви у позиції ПАР щодо неприєднання й нейтралітету стосовно війни Росії в Україні.

Президент ПАР у неділю, 3 вересня, розповів, що корабель пришвартувався на базі, щоб доставити обладнання, замовлене для національних сил оборони Південної Африки 2018 року південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Він сказав, що не може розкрити подробиці, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та життя південноафриканських солдатів.

У зверненні до нації 3 вересня Рамафоса додав, що це звинувачення завдало шкоди економіці Південної Африки та її становищу у світі.