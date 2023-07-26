Президент підписав закон про повернення довоєнних податків

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Підприємці, які раніше користувалися спрощеною системою оподаткування, тепер будуть сплачувати обов’язкові платежі за ставкою 5%. Ці зміни набудуть чинності з 1 серпня.

Закон скасовує можливість ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 2% від доходу, а також можливість для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний обов’язковий платіж. Скасовується й незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та зупинка перебігу строків для подання податкової звітності та отримання податкової інформації перевірчими органами.

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Передбачається, що так званий технічний борг, який виник з 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року, не буде враховуватися при визначенні можливості платника залишатися на спрощеній системі оподаткування. Зберігається право добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ для прифронтових територій, включаючи території можливих бойових дій.

Теж закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до закінчення війни. З серпня дозволені перевірки для підакцизних товарів - алкоголь, тютюн, паливо, а також грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня вводиться відповідальність за порушення у сфері застосування Реєстратору розрахункових операцій, але на прифронтових територіях передбачено звільнення від фінансової відповідальності за такі порушення, крім торгівлі підакцизними товарами.

Ухвалення цього закону є важливою умовою угоди з МВФ.