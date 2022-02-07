Президент Польщі нагородив Джемілєва та ще трьох кримських татар державними орденами

Про це написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.



Представників кримськотатарського народу нагородили "за видатні заслуги у розвитку польсько-української співпраці, боротьбу за права національних меншин і підтримку рухів за незалежність у Східній і Центральній Європі".



Великим Хрестом Ордена "За заслуги перед Республікою Польща" нагороджений національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, Командорським Хрестом Ордена "За заслуги перед Республікою Польща" нагороджений заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, Офіцерським Хрестом Ордена "За заслуги перед Республікою Польща" нагороджені член Меджлісу кримськотатарського народу, редактор газети "Авдет" Шевкет Кайбуллаєв й ветеран кримськотатарського національного руху, політв’язень часів СРСР Сінавер Кадиров.



Рефат Чубаров висловив вдячність президенту Польщі Анджею Дуді за високу та гідну оцінку багаторічної правозахисної діяльності та боротьби з тоталітарним режимом СРСР Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова, Шевкета Кайбуллаєва та Сінавера Кадирова.



Нагадаємо, 4 лютого Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру.