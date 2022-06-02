Президент Польщі закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

Про це пише The First News.

Виступаючи на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, президент Анджей Дуда подякував президенту ЄС за підтримку України на її шляху до отримання статусу кандидата в ЄС.

"Я вірю, що найближчим часом Україна отримає цей статус від європейських лідерів, від тих, хто засідає в Європейській раді",- сказав Дуда.

Він додав, що для суспільства ЄС надзвичайно важливо показати українцям, що вони з ними солідарні і що "ми не байдужі до їхньої боротьби, що вони борються за те, щоб бути частиною західної спільноти, а не перебувати в зоні російського впливу".

"Настав час Заходу розкрити свої обійми, час прийняти їх. Я вірю, що це наступне завдання, яке буде досягнуто", – сказав Дуда.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Польщі за те, що вона прийняла понад 3,5 мільйона українських біженців від війни. За її словами, ЄС виплатив 745 мільйонів євро, щоб допомогти Польщі опікуватися українськими біженцями, і що ЄС має для цього додатковий фонд у розмірі майже 500 мільйонів євро.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці. Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

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