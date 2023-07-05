Президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі прокоментував чутки довкола Кіліана Мбаппе
Про це повідомляє "Трибуна".
Аль-Хелайфі поставив жорсткий ультиматум Мбаппе: француз не може піти з ПСЖ безплатно, тому його продадуть або ж він повинен підписати новий контракт.
"Кіліан не піде від нас безплатно. Якщо він хоче залишитися в клубі – повинен підписати новий контракт цього літа. Наша позиція цілком ясна. Найкращий гравець світу не піде безкоштовно. Це неможливо. Він сам сказав, що не піде безплатно, якщо він передумав – це не моя провина", - сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.
Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони з опцією продовження ще на рік.
За свою кар'єру 24-річний француз зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.
Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.
- Повідомлялось, що мадридський "Реал" спробує знову підписати Кіліана Мбаппе цього літа.
- 5 липня новим головним тренером французького ПСЖ став іспанець Луїс Енріке, який тренував "Барселону".
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