Президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум

Про це повідомляє "Трибуна".

Аль-Хелайфі поставив жорсткий ультиматум Мбаппе: француз не може піти з ПСЖ безплатно, тому його продадуть або ж він повинен підписати новий контракт.

"Кіліан не піде від нас безплатно. Якщо він хоче залишитися в клубі – повинен підписати новий контракт цього літа. Наша позиція цілком ясна. Найкращий гравець світу не піде безкоштовно. Це неможливо. Він сам сказав, що не піде безплатно, якщо він передумав – це не моя провина", - сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони з опцією продовження ще на рік.

За свою кар'єру 24-річний француз зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.