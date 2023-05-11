"Реал Мадрид" знову спробує підписати Кіліана Мбаппе влітку

Про це повідомляє видання The Telegraph

У виданні повідомили, що боси "королівського клубу" планують трансфер 24-річного француза наступного літа, який може встановити новий трансферний рекорд. Водночас "Реал" не має наміру відмовлятись від трансферу півзахисника "Боруссії Дортмунд" Джуда Беллінгема.

Також повідомляється, що французький "ПСЖ" не хоче відпускати Мбаппе і планує багато років будувати навколо нього майбутню команду.