"Реал" вперше з 2014 року виграв Кубок Іспанії з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. Дубль у ворота "Осасуни" оформив Родріго. За клуб з Памплони відзначився Лукас Торро, який зрівняв ситуацію на полі на 58-й хвилині.

На шляху до фіналу "Реал" пройшов "Касераньйо", "Вільярреал", "Атлетико" та "Барселону". "Осасуна" була краща за "Фуентес", "Арнедо", "Хімнастік", "Бетіс", "Севілью" і "Атлетік".

"Реал" здобув КІ вперше з 2014 року.

Кубок Іспанії

Фінал

6 травня

"Реал Мадрид" - "Осасуна" 2:1

Голи: Родріго 2, 70 – Торро, 58