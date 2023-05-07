"Реал" вперше з 2014 року виграв Кубок Іспанії з футболу
У фіналі Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переграв "Осасуну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. Дубль у ворота "Осасуни" оформив Родріго. За клуб з Памплони відзначився Лукас Торро, який зрівняв ситуацію на полі на 58-й хвилині.
На шляху до фіналу "Реал" пройшов "Касераньйо", "Вільярреал", "Атлетико" та "Барселону". "Осасуна" була краща за "Фуентес", "Арнедо", "Хімнастік", "Бетіс", "Севілью" і "Атлетік".
"Реал" здобув КІ вперше з 2014 року.
Кубок Іспанії
Фінал
6 травня
"Реал Мадрид" - "Осасуна" 2:1
Голи: Родріго 2, 70 – Торро, 58
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