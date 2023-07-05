Колишній тренер "Барселони" очолив ПСЖ
Новим головним тренером французького футбольного клубу ПСЖ став іспанець Луїс Енріке, який тренував "Барселону"
Про це повідомляє ПСЖ у twitter.
Луїс Енріке замінив на посаді головного тренера француза Крістофа Галтьє. Іспанець уклав з парижанами контракт на 2 роки.
Що відомо про Луїса Енріке
53-річний Луїс Енріке раніше тренував іспанські "Сельту", "Барселону", італійську "Рому" та національну команду Іспанії.
Разом з каталонцями у сезоні 2014/2-15 він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіона світу. Крім цього, Луїс Енріке привів "Барсу" до двох титулів чемпіона Іспанії та трьох перемог в кубку країни.
Хто такий Крістоф Галтьє
56-річний Галтьє привів ПСЖ до перемоги у чемпіонаті Франції, але провалився у Лізі чемпіонів, де парижани вилетіли у 1/8 фіналу, поступившись "Баварії".
Також він очолював "Ніццу", яку вивів до фіналу кубка Франції. У 2021 році працював з "Ліллем", який привів до золотих медалей національної першості.
Також Галтьє раніше тренував "Сент-Етьєн" та "Марсель".
- 5 липня ПСЖ звільнив Крістофа Галтьє з посади головного тренера.
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