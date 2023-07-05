Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт ПСЖ звільнив головного тренера

ПСЖ звільнив головного тренера

5 липня, 2023 середа
13:03
Спорт Крістоф Галтьє

Французький футбольний клуб ПСЖ звільнив Крістофа Галтьє з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ

Паризький клуб заявив, що вирішив розірвати контракт із Галтьє за підсумками минулого сезону, в якому ПСЖ виграв чемпіонат Франції, але вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись німецькій "Баварії" (0:1, 0:2). 

Разом з головним тренером команду залишили його асистенти - Тьєррі Олексіяк та Жоао Сакраменто. Наразі невідомо, хто замінить французького фахівця. 

Хто такий Крістоф Галтьє

До ПСЖ 56-річний Галтьє очолював "Ніццу", яку вивів до фіналу кубка Франції. У 2021 році він працював з "Ліллем", який привів до золотих медалей національної першості. 

Також Галтьє раніше тренував "Сент-Етьєн" та "Марсель".



 
футбол
ПСЖ
Читайте також:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 липня, 2023 вiвторок
Путін політично не протягне і трьох місяців
Карта. Донеччина/Запорізька область. 30\06\23
4 липня, 2023 вiвторок
Перед селищем Приютне на Запоріжжі точаться позиційні бої, - капітан ЗСУ Прозапас
4 липня, 2023 вiвторок
Один з найкращих військових командирів: Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
13:09
окупанти
Росія планує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і в'язнів, щоб замінити ПВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
У Кремлі заперечили, що Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні
13:00
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Після заколоту Пригожина Суровікін деякий час був обмежений у діях та пересуванні, - представник ГУР Юсов
12:54
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "Кинджал"
12:50
Дарина Вдовенко
Українське видавництво зробило подарунок дівчині, яка прийшла на концерт із плакатом "Харків без Лободи"
12:48
Укргазвидобування запустило три високопродуктивні свердловини
12:41
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Китайці вже розуміють, що Путін постійно бреше, - політолог Шлінчак
12:37
ядерна зброя рф ракета
Наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною, - генерал Громов
12:34
Ексклюзив
Юсов: Захід вживає непублічні кроки щодо недопущення аварії на ЗАЕС
12:28
ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, - Генштаб
12:26
електроенергія
В Укренерго повідомили про зростання навантаження на енергосистему у вечірній час: зменшувати споживання радять із 16:00
12:24
грузія
ПА ОБСЄ закликала Росію негайно вивести війська з окупованих регіонів Грузії
12:08
Відьмак
У мережі з'явився трейлер останніх серій 3 сезону "Відьмака"
12:07
OPINION
Дмитро Снєгирьов
"Заколот" Пригожина не вплинув на події на фронті, але змінив розклад сил всередині РФ
12:04
HIMARS
Російські системи РЕБ здатні глушити боєприпаси з GPS-наведенням і РСЗВ HIMARS, – Резніков
11:58
СБУ
Колаборант брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів у Мелітополі: його затримали
11:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи становить Путін ядерну загрозу та як гарантувати безпеку Україні у стані війни. Акценти світових ЗМІ 5 липня
11:51
окупанти орки
РФ влаштувала на ТОТ ешелоновану систему загороджень із декількох смуг, кожна до 40 км
11:36
ЗАЕС
Радіаційний фон біля ЗАЕС і в 50-кілометровій зоні перебуває у нормі, - очільник Запорізької ОВА
11:32
Олексій Громов
Генерал Громов назвав напрямки, куди ворог наразі найактивніше перекидає техніку та живу силу
11:21
війна проти РФ ЗСУ
Протяжність "гарячої" лінії зіткнення перевищує 1200 км, – Генштаб
11:15
Кількість хворих на COVID-19 росте
Вчені дізналися, що постковідний синдром може бути зовсім не пов'язаним з COVID-19
11:12
Ексклюзив
Ілюстративне фото
ЗСУ на півдні перегруповуються та готуються до подальшого наступу, - капітан Шершень
11:09
на фото: затримана суддя
Називала захоплені території "звільненими" й визнавала Крим російським: голові райсуду на Черкащині оголосили підозру
11:07
Ексклюзив
Карта бойових дій-0407
Карта бойових дій за період 28 червня – 4 липня: на півдні ЗСУ просунулися до основної лінії оборони окупантів
10:45
Помер міністр транспорту Білорусі, це вже друга смерть соратника Лукашенка за рік
10:31
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі зросла кількість російських ракетоносіїв: сумарний залп до 20 "калібрів"
10:29
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака по Україні 5 липня: ППО знищила 3 "шахеди"
10:29
відключення електроенергії
Ремонт одного з блоків АЕС завершено раніше плану: в Міненерго заявили про посилення потужності в енергосистемі
10:16
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль оголосив про завершення військової операції у Дженіні
10:16
Обстріл Харківщини
Росіяни вранці обстріляли село на Харківщині: поранено жінку
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Запорізька АЕС: гра "у кого міцніші яйця"
09:48
Сергій Суровікін
Після заколоту Пригожина двоє російських генералів перестали з'являтися на публіці, - британська розвідка
09:44
Оновлено
У лікарнях залишаються 7 постраждалих унаслідок удару РФ по Первомайському
09:33
шенгенська віза шенген
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену цьогоріч, - Шольц
09:18
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Оборона росіян в районі Кліщіївки на Донеччині посипалась, - Згурець
09:12
Потяги перемишльського напрямку затримуються майже на 6 годин: УЗ назвала причину
09:00
колонія
Командири окупаційних військ на Луганщині відмовляються комплектувати частини зеками через їхню незадовільну військову підготовку
08:40
нафта нафтопровід
ЄС скоротив імпорт нафти та газу з Росії від початку повномасштабної війни в Україні
08:27
КНДР ракета
У Сеулі знайшли та дослідили уламки супутника-розвідника КНДР: він не мав ніякої військової користі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV