Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Паризький клуб заявив, що вирішив розірвати контракт із Галтьє за підсумками минулого сезону, в якому ПСЖ виграв чемпіонат Франції, але вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись німецькій "Баварії" (0:1, 0:2).

Разом з головним тренером команду залишили його асистенти - Тьєррі Олексіяк та Жоао Сакраменто. Наразі невідомо, хто замінить французького фахівця.

Хто такий Крістоф Галтьє

До ПСЖ 56-річний Галтьє очолював "Ніццу", яку вивів до фіналу кубка Франції. У 2021 році він працював з "Ліллем", який привів до золотих медалей національної першості.

Також Галтьє раніше тренував "Сент-Етьєн" та "Марсель".