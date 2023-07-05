ПСЖ звільнив головного тренера
Французький футбольний клуб ПСЖ звільнив Крістофа Галтьє з посади головного тренера
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Паризький клуб заявив, що вирішив розірвати контракт із Галтьє за підсумками минулого сезону, в якому ПСЖ виграв чемпіонат Франції, але вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись німецькій "Баварії" (0:1, 0:2).
Разом з головним тренером команду залишили його асистенти - Тьєррі Олексіяк та Жоао Сакраменто. Наразі невідомо, хто замінить французького фахівця.
Хто такий Крістоф Галтьє
До ПСЖ 56-річний Галтьє очолював "Ніццу", яку вивів до фіналу кубка Франції. У 2021 році він працював з "Ліллем", який привів до золотих медалей національної першості.
Також Галтьє раніше тренував "Сент-Етьєн" та "Марсель".
- 3 червня ПСЖ оголосив, що аргентинський форвард Ліонель Мессі залишає команду.
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