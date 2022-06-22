Президент ПСЖ пояснив, чому відмовився продавати Мбаппе за 180 млн євро
Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі заявив, що відмовився продавати Кіліана Мбаппе в "Реал", бо знав, що він хоче залишитись у Парижі
Про це повідомляє Marca.
За словами Аль-Хелайфі, він відмовився від пропозиції "Реалу" у 180 млн євро.
"Минулого літа я відхилив пропозицію у 180 млн євро від "Реала", бо знав, що Кіліан хоче залишитись в ПСЖ. Я знаю його дуже добре, знаю, чого хоче він і його родина. Гроші не вплинули на нього. Він зробив вибір грати тут за своє місто, свій клуб, свою країну, а також за спортивний проєкт. Він думає тільки про те, щоб грати і вигравати", – сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.
У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 26 результативних передач.
Старий контракт француза з ПСЖ був чинний до кінця червня 2022 року. Він міг залишити паризький клуб на правах вільного агента.
- 22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.
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