Президент ПСЖ пояснив, чому відмовився продавати Мбаппе за 180 млн євро

Про це повідомляє Marca.

За словами Аль-Хелайфі, він відмовився від пропозиції "Реалу" у 180 млн євро.

"Минулого літа я відхилив пропозицію у 180 млн євро від "Реала", бо знав, що Кіліан хоче залишитись в ПСЖ. Я знаю його дуже добре, знаю, чого хоче він і його родина. Гроші не вплинули на нього. Він зробив вибір грати тут за своє місто, свій клуб, свою країну, а також за спортивний проєкт. Він думає тільки про те, щоб грати і вигравати", – сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 26 результативних передач.

Старий контракт француза з ПСЖ був чинний до кінця червня 2022 року. Він міг залишити паризький клуб на правах вільного агента.

22 травня Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.

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