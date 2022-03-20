Президент Швейцарії заявив про готовність прийняти переговори України з Росією
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна готова виступити посередником для припинення війни Росії проти України
Про це повідомляє RFI.
"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори", - сказав президент Швейцарії.
У понеділок, 21 березня, Ігнаціо Кассіс планує відвідати кордон Польщі з Україною.
- 19 березня президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Швейцарії та закликав заморозити рахунки у швейцарських банках тих осіб, що відповідальні за війну в Україні.
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