Президент Швейцарії заявив про готовність прийняти переговори України з Росією

Про це повідомляє RFI.



"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори", - сказав президент Швейцарії.



У понеділок, 21 березня, Ігнаціо Кассіс планує відвідати кордон Польщі з Україною.

19 березня президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Швейцарії та закликав заморозити рахунки у швейцарських банках тих осіб, що відповідальні за війну в Україні.