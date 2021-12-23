Президент США Джозеф Байден балотуватиметься на другий термін
Нинішній голова Білого Дому відповів ствердно журналісту із застереженням щодо свого здоров'я
Про це повідомляє сайт американського телеканала ABCnews.
Президент США Джо Байден заявив у середу в ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу ABC "World News Tonight" Девіду М'юїру, що "так", він планував знову балотуватися у 2024 році. Він додав: якщо його попередник Дональд Трамп балотуватиметься теж - це додасть "ще більшої перспективи".
"Так (відповідь щодо балотування на другий термін, - Ред.). Але послухайте, я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася у моє життя. Якби я був у тому ж стані, що й зараз, – у доброму здоров'ї. І, власне, тоді я балотуватимуся знову", - сказав Байден.
- Раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що Байден планує балотуватися вдруге разом із нинішньою віцепрезиденткою Камалою Харріс. На момент виборів у 2024 році главі держави виповниться 81 рік.
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