Президент США Джозеф Байден балотуватиметься на другий термін

Про це повідомляє сайт американського телеканала ABCnews.



Президент США Джо Байден заявив у середу в ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу ABC "World News Tonight" Девіду М'юїру, що "так", він планував знову балотуватися у 2024 році. Він додав: якщо його попередник Дональд Трамп балотуватиметься теж - це додасть "ще більшої перспективи".



"Так (відповідь щодо балотування на другий термін, - Ред.). Але послухайте, я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася у моє життя. Якби я був у тому ж стані, що й зараз, – у доброму здоров'ї. І, власне, тоді я балотуватимуся знову", - сказав Байден.

Раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що Байден планує балотуватися вдруге разом із нинішньою віцепрезиденткою Камалою Харріс. На момент виборів у 2024 році главі держави виповниться 81 рік.