Відповідні укази №633 та №632 з'явилися 7 вересня на сайті очільника держави.

Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників Служби безпеки України.

Начальником управління СБУ в Херсонській області став Артем Борисевич.

Цього ж дня очільник країни звільнив з посади керівника Служби безпеки у Чернігівській області Євгена Нетужилова. Його пост обійняв Олексій Ляха.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb