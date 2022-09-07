Президент України призначив нових керівників СБУ Чернігівщини і Херсонщини
Президент Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях
Відповідні укази №633 та №632 з'явилися 7 вересня на сайті очільника держави.
Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників Служби безпеки України.
Начальником управління СБУ в Херсонській області став Артем Борисевич.
Цього ж дня очільник країни звільнив з посади керівника Служби безпеки у Чернігівській області Євгена Нетужилова. Його пост обійняв Олексій Ляха.
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