Президент заветував закон щодо коштів на Музей Голодомору - це помилка

Чому? З багатьох причин. Народ зобовʼязаний вшановувати своїх жертв. Інакше будуть нові жертви й трагедії повторюватимуться. Гарний приклад для нас - музей памʼяті жертв Голокосту "Яд Вашем" в Ізраїлі.

Цитата: "У 1952 році міністр освіти Ізраїлю Бен-Ціон Дінур представив у кнесеті законопроєкт про заснування інституту "Яд Вашем". 18 травня 1953 року кнесет одноголосно проголосував за цей законопроєкт, і всі присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання. Закон було прийнято в останньому читанні 19 серпня та опубліковано 28 серпня 1953 року. Відповідно до Закону про Яд Вашем, цей меморіальний комплекс створено для того, щоб увічнити пам'ять про шість мільйонів євреїв, убитих нацистами та їхніми поплічниками, про знищені єврейські громади та організації, пам'ять про мужність і героїзм єврейських солдатів – учасників опору та борців гетто, а також для увічнення пам'яті про "праведників народів світу", які ризикували своїм життям і життям своїх близьких для того, щоб врятувати євреїв.

З моменту свого заснування Яд Вашем – меморіальний комплекс історії Голокосту – це державна установа, яка керується громадською радою та радою директорів. Відповідно до закону уряд зобов'язався брати участь у витратах на заснування та утримання комплексу, проте Яд Вашем дозволено також збирати пожертвування, отримувати фінансування та підтримку з інших джерел. Крім того, закон залишає за міністром освіти право видавати укази, що визначають шляхи діяльності Яд Вашем.

Ізраїль воює постійно. Жодного разу не звучало пропозицій припинити фінансування музею Голокосту. Жоден єврей собі цього не дозволить.

Чи можна використати кошти, які виділені на Музей Голодомору на ЗСУ? Ні. Він фінансується коштом партнерів, які забороняють використовувати ці гроші на воєнні цілі. ЗСУ фінансуються коштом податків громадян. Усі програми культури (лише 0,28 бюджету) - коштом партнерів.

Якщо не витратити зараз 500 млн на добудову музею, то потрібно витратити 120 на його консервацію, або ще більше на те, щоб його знести.

Ось так популізм деяких радників влади перетворюється на ідіотизм, а ідіотизм - на зраду національних інтересів.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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