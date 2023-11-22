Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
У середу, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомляє офіційний сайт інтернет-представництва Володимира Зеленського.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО, Володимир Зеленський постановив додати до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Михайла Федорова – віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.
Водночас зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели Юрія Щиголя.
Указ набрав чинність з дня його опублікування - 22 листопада.
- У понеділок, 20 листопада, Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру у заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.
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