Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Про це повідомляє офіційний сайт інтернет-представництва Володимира Зеленського.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО, Володимир Зеленський постановив додати до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Михайла Федорова – віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Водночас зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели Юрія Щиголя.

Указ набрав чинність з дня його опублікування - 22 листопада.