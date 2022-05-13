Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі"
Три президенти України закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників "Азовсталі" у Маріуполі
"Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, - другий, третій і п'ятий Президенти України, - звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - йдеться у зверненні трьох президентів України.
"Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів", - наголошують підписанти звернення.
Вони відзначають надзвичайну мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста, які вразили не лише Україну, а й увесь світ.
"Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.
Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців", - йдеться в документі.
"На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу", - наголошують екс-президенти України.
Як додав Петро Порошенко, "якщо переговорна група вважатиме за потрібне, готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі", поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури".
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