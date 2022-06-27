Президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до України
Президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до України, планує відвідати Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України
Про це повідомила пресслужба президентки Молдови у фейсбук.
"Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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