Про це повідомила пресслужба президентки Молдови у фейсбук.

"Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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