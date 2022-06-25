Про це інформує онлайн-видання Newsmaker.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - сказала президентка Молдови Мая Санду.

Подробиці відвідин поки невідомі.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до Євросоюзу одночасно Україні та Молдові.

Після цього очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.

Секретар Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb