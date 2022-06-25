Президентка Молдови планує приїхати до Києва
24 червня в етері передачі Primele știri на Prime президентка Молдови Мая Санду сказала, що планує відвідати Київ
Про це інформує онлайн-видання Newsmaker.
"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - сказала президентка Молдови Мая Санду.
Подробиці відвідин поки невідомі.
- Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до Євросоюзу одночасно Україні та Молдові.
- Після цього очільник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що його країна підтримає продовжені Європейським союзом санкції проти Росії.
- Секретар Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу.
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