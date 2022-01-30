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При в'їзді до Києва з Вишгорода Toyota Land Cruiser збив дерева й стовпа. Водій уцілів

30 січня, 2022 неділя
12:15
Суспільство

У неділю, 30 січня 2022 року, при в'їзді до Києва на вулиці Богатирській водій дивом вижив у карколомній автотрощі

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

За попередніми даними водій автомобіля Toyota Land Cruiser 200 не впорався з керуванням на слизькій дорозі, боком виїхав на зелену зону, де зрубав кілька дерев і викорчував стовпа.
 

На щастя і на диво, незважаючи на серйозні пошкодження автомобіля, який перетворився купу металобрухту, водій залишився живим завдяки пасу безпеки, яким він скористався.

На виклик прибули медики швидкої допомоги, які надали допомогу постраждалому на місці, від госпіталізації він відмовився.
























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