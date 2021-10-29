Прибуток українських банків за дев'ять місяців зріс майже в 1,4 рази - до 51 млрд грн
Прибуток українських банків за дев'ять місяців зріс на 37% і склав 51,4 млрд грн, що є найкращим результатом за відповідні періоди понад десяти років поспіль
Про це пресслужба НБУ повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2021 року платоспроможні банки отримали 51,4 млрд грн чистого прибутку, що на 37% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року (37,6 млрд грн).
Загалом, цей результат є найркащим за відповідні періоди понад десяти роки поспіль", - йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, рентабельність капіталу сектору зросла до 32% порівняно з 24% рік тому. Значною мірою цьому сприяло скорочення відрахувань до резервів: за дев'ять місяців вони знизилися загалом на понад 60% рік до року, за кредитами - вполовину та повернулися до докризового рівня.
У пресслужбі зазначили, що протягом звітного періоду банки продемонстрували високу операційну ефективність, суттєво збільшили процентні та комісійні доходи порівняно з кризовим 2020 роком. Чистий процентний та комісійні доходи зростали темпами 35% і 28% відповідно у річному вимірі завдяки низькій вартості ресурсів, активізації кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій. Операційні доходи з запасом покривають операційні витрати й відрахування в резерви під кредитні ризики.
За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2021 року із 71 платоспроможних банків 64 фінустанови були прибутковими та отримали чистий прибуток 51,7 млрд грн, що перекрило збитки 7 банків на загальну суму 0,3 млрд грн.
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