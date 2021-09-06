Причин достроково припиняти повноваження Ради у Зеленського немає, - Разумков

Про це на брифінгу сказав Разумков, передає Еспресо.TV.



"Станом на сьогодні жодну з них (із трьох норм Конституції, згідно з якими глава держави може достроково припинити повноваження Верховної Ради) не виконано. Якщо комусь чогось хочеться - це право наших колег, у нас же свобода слова, демократія... Я, наприклад, собі не дозволяю трактувати Конституцію. Колеги, радники, інші учасники цього процесу не вводитимуть президента в оману і не штовхатимуть його на порушення чинного законодавства, тим більше Конституції. Але я впевнений, що президент сам розбереться і не допустить таких маніпуляцій", - сказав Разумков.



Разумков нагадав, що згідно з Конституцією президент може достроково розпустити Верховну Раду, якщо не сформовано коаліцію, якщо Рада не змогла зібратися на своє пленарне засідання протягом 30 днів, а також якщо не сформовано уряд.

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