Причин достроково припиняти повноваження Ради у Зеленського немає, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що наразі у президента немає причин достроково припиняти повноваження Верховної Ради
Про це на брифінгу сказав Разумков, передає Еспресо.TV.
"Станом на сьогодні жодну з них (із трьох норм Конституції, згідно з якими глава держави може достроково припинити повноваження Верховної Ради) не виконано. Якщо комусь чогось хочеться - це право наших колег, у нас же свобода слова, демократія... Я, наприклад, собі не дозволяю трактувати Конституцію. Колеги, радники, інші учасники цього процесу не вводитимуть президента в оману і не штовхатимуть його на порушення чинного законодавства, тим більше Конституції. Але я впевнений, що президент сам розбереться і не допустить таких маніпуляцій", - сказав Разумков.
Разумков нагадав, що згідно з Конституцією президент може достроково розпустити Верховну Раду, якщо не сформовано коаліцію, якщо Рада не змогла зібратися на своє пленарне засідання протягом 30 днів, а також якщо не сформовано уряд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе