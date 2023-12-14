Причина в гарячому ядрі: учені виявили, чому деякі льодовики тануть в Антарктиці

Такої думки дійшли метеорологи Національного антарктичного наукового центру, повідомляє НАНЦ.

"Ми вивчаємо фізичні механізми утворення екстремальних потеплінь у різних масштабах, а також у перспективі зміни клімату. Передусім зосереджуємося на поясненні утворень «гарячих точок» – певних районів узбережжя Антарктиди, де танення льодовиків відбувається набагато швидше, ніж у сусідніх районах", – сказав очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пишняк.

Хоч і на танення, а саме на зменшення льодовикового щита впливають багато факторів, дослідження виявило, що дуже вагомим є внесок атмосферних процесів. Зокрема, у НАНЦ додали, що під час потеплінь у районі льодовиків Pine Island (Пайн Айленд) і Thwaites (Твайтес) в атмосфері формується нетипове гаряче ядро.

Учені отримали такий результат на початку 2023 року й припустили, що саме це ядро є основною причиною локального танення льодовиків.

"У районах локальних потеплінь потік теплого вологого повітря з півночі накладається на теплий феновий (сухий) потік зі сходу. Внаслідок цього формується, по-перше, товстий шар теплого повітря, а, по-друге, утворюються опади у вигляді снігу (через вимушений підйом вологого повітря над сухішим, а також над континентальним схилом)", - зазначили в НАНЦ.

Потім цей рясний сніг під час падіння встигає розтанути й перетворитися на теплий дощ.

"Тобто опади, імовірно, забирають тепло з теплої частини приземної атмосфери і переносять його на поверхню льодовиків. Крім того, від дощу сніговий покрив стає темнішим і поглинає більше світла та інфрачервоного випромінювання, що теж прискорює його танення", - пояснили в науковому центрі.