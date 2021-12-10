Придумали процес анонімної вакцинації: медзаклад на Закарпатті виключили зі списку тих, які проводять COVID-щеплення
Один із закладів у Закарпатській області, який створив кабінет анонімної вакцинації був виключений з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення від коронавірусу
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За його словами, кожне щеплення від коронавірусу внесене медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, як передбачають нормативно-правові акти МОЗ. Є заклади охорони здоров'я, працівники, яких "не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень".
Ляшко зазначив, що ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.
"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19", - наголосив міністр.
Від 10 грудня до закладу заборонено передавати вакцину закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.
"Додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов", - додав він.
- Нагадаємо, раніше видання ZAXID.NET повідомило, що на Закарпатті власники фейкових COVID-сертифікатів зможуть вакцинуватися анонімно.
- Згодом, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спростував інформацію про анонімну вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів.
- 9 грудня інфекціоніст Віктор Петров, власник приватної клініки, на базі якої працює анонімний кабінет вакцинації в Ужгороді, заявив, що у такому кабінету від COVID-19 вакцинували майже півтори тисячі людей.
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