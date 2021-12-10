Придумали процес анонімної вакцинації: медзаклад на Закарпатті виключили зі списку тих, які проводять COVID-щеплення

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, кожне щеплення від коронавірусу внесене медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, як передбачають нормативно-правові акти МОЗ. Є заклади охорони здоров'я, працівники, яких "не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень".

Ляшко зазначив, що ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19", - наголосив міністр.

Від 10 грудня до закладу заборонено передавати вакцину закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.

"Додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов", - додав він.









Нагадаємо, раніше видання ZAXID.NET повідомило, що на Закарпатті власники фейкових COVID-сертифікатів зможуть вакцинуватися анонімно.

Згодом, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спростував інформацію про анонімну вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів.

9 грудня інфекціоніст Віктор Петров, власник приватної клініки, на базі якої працює анонімний кабінет вакцинації в Ужгороді, заявив, що у такому кабінету від COVID-19 вакцинували майже півтори тисячі людей.

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