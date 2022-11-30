Придушували рух опору та викрадали українців: на Херсонщині двом колаборантам з окупаційного "МВС" оголосили підозри
Двоє колаборантів, які працювали на окупаційне "МВС", придушували рух опору та викрадали українців до катівень. Зловмисникам оголосили підозри
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД Херсонской области".
Під час тимчасової окупації російське ФСБ призначило одного зі зловмисників "слідчим" і дало завдання - придушувати рух опору на Херсонщині. Зокрема в регіоні українців викрадали, тримали у катівнях та застосовували до них психологічний тиск, насильство та погрози вбивством.
"Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України", - роз'яснюють в СБУ.
Також ще один колаборант обійняв посаду патрульного в окупаційній "Поліції". Зловмисник переслідував та незаконно затримував місцевих жителів.
Підозрюваних виявили після звільнення Херсону, ті намагалися переховуватись. Нині їм повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зловмисникам передбачається покарання до 15 років позбавлення волі.
- Раніше СБУ затримала колаборанта, який ходив по квартирах у Херсоні й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум.
- 29 листопада правоохоронці затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який співпрацював із російськими окупантами.
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