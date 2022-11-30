Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД Херсонской области".

Під час тимчасової окупації російське ФСБ призначило одного зі зловмисників "слідчим" і дало завдання - придушувати рух опору на Херсонщині. Зокрема в регіоні українців викрадали, тримали у катівнях та застосовували до них психологічний тиск, насильство та погрози вбивством.

"Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України", - роз'яснюють в СБУ.

Також ще один колаборант обійняв посаду патрульного в окупаційній "Поліції". Зловмисник переслідував та незаконно затримував місцевих жителів.

Підозрюваних виявили після звільнення Херсону, ті намагалися переховуватись. Нині їм повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам передбачається покарання до 15 років позбавлення волі.

Раніше СБУ затримала колаборанта, який ходив по квартирах у Херсоні й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум.

29 листопада правоохоронці затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який співпрацював із російськими окупантами.

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