Приєднання окупованих територій Грузії до РФ нічого по суті не змінить, - військовий дипломат Цицинадзе

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий дипломат Арчіль Цинцадзе.

"В Абхазії та Південній Осетії у Путіна практично немає жодних перешкод, щоб їх анексувати і сказати, що вони є частиною РФ. Я думаю, що "місцеві царьки" також використовують цей момент для своєї внутрішньополітичної гри. Вони кожен рік оголошують, що будуть завтра влаштовувати "референдум". Я думаю, що це теж якась модель внутрішньополітичної гри", - сказав він.

На думку Цинцадзе, насправді фізично нічого не зміниться.

"Можливо, зміниться статус і в якийсь момент у Росії буде відчуття самодостатності. Кордон, як стоїть, так і лишиться, як його захищають російські прикордонники, так і будуть. Також не буде змінюватися політичний вплив на керівництво. Наскільки політично Путіну це буде потрібно, так він себе і буде поводити. Захоче - завтра змусить "місцевих царьків" якийсь референдум скликати і це рішення буде нелегітимне, але вони можуть його ухвалити. У відносинах з Грузією, фізично, нічого не зміниться", - зазначив дипломат.

"Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії "Південної Осетії".

30 травня новий президент псведоутворення Південна Осетія Алан Глагоєв призупинив указ свого попередника про призначення псевдорефендуму щодо приєднання до Росії.