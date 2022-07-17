Приєднання окупованих територій Грузії до РФ нічого по суті не змінить, - військовий дипломат Цицинадзе
Якщо Росія приєднає до свого складу псевдореспубліки Південна Осетія і Абхазія - у відносинах з Грузією це нічого не змінить
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий дипломат Арчіль Цинцадзе.
"В Абхазії та Південній Осетії у Путіна практично немає жодних перешкод, щоб їх анексувати і сказати, що вони є частиною РФ. Я думаю, що "місцеві царьки" також використовують цей момент для своєї внутрішньополітичної гри. Вони кожен рік оголошують, що будуть завтра влаштовувати "референдум". Я думаю, що це теж якась модель внутрішньополітичної гри", - сказав він.
На думку Цинцадзе, насправді фізично нічого не зміниться.
"Можливо, зміниться статус і в якийсь момент у Росії буде відчуття самодостатності. Кордон, як стоїть, так і лишиться, як його захищають російські прикордонники, так і будуть. Також не буде змінюватися політичний вплив на керівництво. Наскільки політично Путіну це буде потрібно, так він себе і буде поводити. Захоче - завтра змусить "місцевих царьків" якийсь референдум скликати і це рішення буде нелегітимне, але вони можуть його ухвалити. У відносинах з Грузією, фізично, нічого не зміниться", - зазначив дипломат.
- "Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії "Південної Осетії".
- 30 травня новий президент псведоутворення Південна Осетія Алан Глагоєв призупинив указ свого попередника про призначення псевдорефендуму щодо приєднання до Росії.
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