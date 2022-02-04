Приєднання України до кіберцентру при НАТО блокує Угорщина, - Європейська Правда

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на власне джерело.



Про факт блокування однією з держав НАТО напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.



"Є така інституція - КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації", - заявив Данілов в етері ток-шоу "Право на владу".



Співрозмовник видання, що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме Угорщиною.



Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом Центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.



Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.



Наразі угорський уряд не оприлюднив свою позицію з цього приводу.



Раніше в МЗС Угорщини заявили, що готові підтримати вступ України до НАТО, якщо в країні зміниться ситуація з дотриманням прав національних меншин, зокрема угорців.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb