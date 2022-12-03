Про це сказав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путін має вигляд параноїка зі своєю особистою безпекою. Що силові структури наважаться на спробу державного перевороту, сьогодні малоймовірно. Вплив сил ФСБ чи інших спецслужб на політичне життя в Росії ослаб", - зазначив Мусаєв.

На його думку, вони можуть організувати якусь протидію іншим силам.

"Пригожин, деякі генерали міністерства оборони, Кадиров зацікавлені в безпеці Путіна. Сьогодні Путін потрібний. Вони бачать його слабкість, бачать посилення власного впливу на нього і його руками підтримують власне зростання й власний вплив на політичне життя всередині країни та поза її межами. В таких умовах загрози державного перевороту стосовно Путіна нема", - вважає ексрадник Назарбаєва.

Мусаєв додав, що різні структури, відчуваючи, що путінізм у Росії зазнає нищівної поразки, прагнуть перечекати цей період.

"Поїхало за кордон багато впливових політичних діячів. Цих людей витиснули з країни, які могли б завадити впливові всіх цих "яструбів", терористично спрямованих людей, які оточили й обійняли Путіна з усіх боків. Сьогодні Путін у такому коконі перебуває, коли "яструби" не дають йому продихнути в якийсь інший бік. Прагнення багатьох росіян, політичних кіл Росії до якихось мирних переговорів, до закінчення війни з Україною всіляко торпедується "яструбами" й терористично скерованими політичними діячами", - зазначив ексрадник.

Він вважає, що навіть коли б Путін і захотів реальних переговорів щодо відновлення відносин з Україною й виводу своїх військ, у нього вже нема впливу на це.

"Він не може зараз змінити цей напрям. Хоча це був би порятунок для нього. А капітуляція й поразка в Україні буде його остаточною політичною, а можливо, і фізичною смертю. І цього чекають в усьому світі - і в Росії, і в нас у Казахстані, що саме в цьому напрямі рухається все, що дотичне до війни в Україні, сьогодні всі чекають, що розвалиться, щезне. Після капітуляції ті бойові терористичні структури можуть захопити владу, ознаки цього є. Що вони прагнуть цього, помітно на всіх напрямах, але чи зможуть вони це здійснити? Питання велике, прогнозувати тут важко", - підсумував він.