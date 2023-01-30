Пригожин може мобілізувати ще 50 тис. зеків в Росії, - Денисенко
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко повідомив, що Пригожин може залучити до ПВК Вагнера ще 50 тис. зеків
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз ще зарано говорити про перелом у війні, а саме про перелом ситуації на Бахмутському напрямку. Адже вчора зʼявилась інформація, що окупанти підсилюють свої війська на цьому напрямку. Зокрема перекидають під Бахмут десантників", - розповів Денисенко.
Експерт наголосив, що Пригожин хоче збільшити мобілізацію зеків в Росії
"Ще зарано говорити, що ми пройшли пік діяльності ПВК Вагнера. В Пригожина є ще потенціал мобілізовувати зеків в Росії. Він може мобілізувати понад 50 тис. таких увʼязнених. Питання лише в тому, чи дадуть йому це зробити. Якщо йому не дозволяють це зробити, то тоді про нього почнуть забувати", - додав він
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