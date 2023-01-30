Пригожин може мобілізувати ще 50 тис. зеків в Росії, - Денисенко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз ще зарано говорити про перелом у війні, а саме про перелом ситуації на Бахмутському напрямку. Адже вчора зʼявилась інформація, що окупанти підсилюють свої війська на цьому напрямку. Зокрема перекидають під Бахмут десантників", - розповів Денисенко.

Експерт наголосив, що Пригожин хоче збільшити мобілізацію зеків в Росії

"Ще зарано говорити, що ми пройшли пік діяльності ПВК Вагнера. В Пригожина є ще потенціал мобілізовувати зеків в Росії. Він може мобілізувати понад 50 тис. таких увʼязнених. Питання лише в тому, чи дадуть йому це зробити. Якщо йому не дозволяють це зробити, то тоді про нього почнуть забувати", - додав він

4 січня аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті

20 січня стало відомо, що міністерство фінансів США визнає Вагнер транснаціональною злочинною організацією

21 січня Пригожин написав лист в Білий дім

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