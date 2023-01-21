Про це повідомили в пресслужбі Євгенія Пригожина.

Там опублікували лист англійською та російською мовами. Він адресований речнику Білого дому з питань національної безпеки Джону Кірбі.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК Вагнера?" - написав Пригожин.

20 січня стало відомо, що міністерство фінансів США визнає Вагнер транснаціональною злочинною організацією.