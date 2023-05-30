Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пригожин розуміє ціну своєї так званої перемоги. Один із мікрорайонів Бахмута точно перебуває під контролем українських військ. Те, що росіяни називають "взяли Бахмут" означає, що вони зайшли в напівоточення ЗСУ. Вагнерівці зараз намагаються втекти звідти. Пригожина очікує сумна доля. Скоріш за все Пригожин не доживе до Гаазького трибуналу. Тому що кілька російських середовищ зацікавлені в тому, щоб він до нього не дожив", - підкреслив Варченко.

За словами експерта з питань національної безпеки, зараз Пригожин вдається до радикальних кроків, які ламають російську інформаційну політику.

"Самі найманці його ПВК зацікавлені в тому, щоб його ліквідувати. Через те, що він неодноразово їх обдурив, що призвело до знищення великої кількості його поплічників. Наразі Пригожин вдається до радикальних кроків, які ламають російську інформаційну політику", - зазначив Варченко.

Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.

25 травня засновник ПВК ‎Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ





