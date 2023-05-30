Пригожин не доживе до Гаазького трибуналу, - експерт із питань національної безпеки Варченко
Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що самі вагнерівці зацікавлені у ліквідації Пригожина
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Пригожин розуміє ціну своєї так званої перемоги. Один із мікрорайонів Бахмута точно перебуває під контролем українських військ. Те, що росіяни називають "взяли Бахмут" означає, що вони зайшли в напівоточення ЗСУ. Вагнерівці зараз намагаються втекти звідти. Пригожина очікує сумна доля. Скоріш за все Пригожин не доживе до Гаазького трибуналу. Тому що кілька російських середовищ зацікавлені в тому, щоб він до нього не дожив", - підкреслив Варченко.
За словами експерта з питань національної безпеки, зараз Пригожин вдається до радикальних кроків, які ламають російську інформаційну політику.
"Самі найманці його ПВК зацікавлені в тому, щоб його ліквідувати. Через те, що він неодноразово їх обдурив, що призвело до знищення великої кількості його поплічників. Наразі Пригожин вдається до радикальних кроків, які ламають російську інформаційну політику", - зазначив Варченко.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 25 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ
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