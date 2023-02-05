Пригожин визнав, що ЗСУ в Бахмуті "нікуди не відступають"

Про це він заявив сьогодні, 5 лютого 2023 року, у себе в телеграмі.

"Прояснюю ситуацію. ЗСУ нікуди не відступають. ЗСУ б'ються до останнього", - зазначив Пригожин.

За його словами, "у північних кварталах Артемівська (Бахмута - ред.) йдуть запеклі бої за кожну вулицю, кожну хату, кожну сходову клітку".

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Як наголосив Євген Пригожин, відступ українських сил "не відбувається ані у північних кварталах, ані у південних, ані у східних"

Перед цим російські ресурси поширили новину про "відступ ЗСУ" із "північних кварталів" Бахмута.